Хочуть діалогу із Заходом та економічної співпраці: про що говорили Путін і Лукашенко 

У Мінську зустрілися російський та білоруський диктатори. Вони нібито обговорили економічну співпрацю, а Лукашенко заявив про "необхідність діалогу зі Заходом".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Диктатор Путін на відкритій частині переговорів заявив, що економіка - це "пріоритет у стосунках між Росією та Білоруссю". Також диктатор сподівається на зростання товарообороту між двома державами.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що "його країна та Росія знаходять спільні відповіді на загрози". Лукашенко звернувся до Заходу та закликав цивілізований світ "прислухатися до голосу розуму та відновити безпековий діалог з Росією".

Також самопроголошений білоруський президент заговорив про наслідки санкцій та необхідність співпраці з державою-агресоркою, що "забезпечити благами своїх громадян".

Зустріч Лукашенка і Путіна: що відомо

У понеділок, 19 грудня, вперше від 2019 року російський диктатор Путін приїхав до Мінська. Його зустрічав в аеропорту Лукашенко разом із сином. Путін не помітив останню сходинку під час сходження з трапу літака. Також російському диктатору подарували квіти, через що він виглядав доволі комічно.

Зазначимо, що Путін прибув до Мінська у супроводі винищувачів. Для конспірації у повітря були підняті ще три російські урядові борти. Також до Мінська приїхали Шойгу та Лавров.

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