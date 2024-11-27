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Ілону Маску знову не сподобалось надання допомоги Україні: що написав мільярдер

Ілону Маску знову не сподобалось надання допомоги Україні: що написав мільярдер

Ілон Маск

Ілон Маск прокоментував нову допомогу США, яку просить Байден у Конгресу.

Американський мільярдер та член нової адміністрації Дональда Трампа відреагував на інформацію про можливе надання нової допомоги від США для України.

Про це він написав у соцмережі Х.

Маск залишив допис під новиною від Leading Report, у якій повідомлялось про виділення 24 млрд доларів для України.

"Це не нормально", – йдеться в повідомленні.

Коментар Ілона Маска / © twitter.com
Коментар Ілона Маска / Фото: twitter.com

Варто зауважити, що він вже неодноразово публікував на своїй сторінці образливі меми на адресу України та її офіційних осіб.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в останню хвилину звертається до Конгресу з проханням надати 24 млрд дол. допомоги Україні, щоб посилити її військову підтримку та поповнити запаси Сполучених Штатів, які скоротилися.

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