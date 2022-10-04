Іран не визнав "референдуми" Росії в окупованих регіонах України

У МЗС Ірану заявили, що не визнають псевдореферендуми, організовані РФ в тимчасово окупованих територіях України.

Іран керується принципом територіальної цілісності держав та не визнає спроби Росією анексії окупованих територій України.

Про це заявив представник МЗС Ірану Нассер Канаані, пише офіційний сайт міністерства.

"Ісламська Республіка Іран, як завжди та виходячи зі своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повного дотримання принципу територіальної цілісності країн як фундаментальної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей Статуту ООН", - зазначив він.

Він також додав, що Іран закликає "уникати будь-яких провокаційних дій, які можуть порушити шлях до миру, стабільності та спокою".

При цьому він звинуватив НАТО та США у провокаціях, які призвели до війни.

"На жаль, бурхливий вогонь війни в Україні, викликаний провокаційними діями НАТО, який очолює США, все ще вирує, а зусилля зі зниження напруженості та конфлікту не дали жодних результатів через дії деяких залучених сторін, які переслідують свої інтереси у продовженні кризи та напруженості ", - сказав він.

Нагадаємо, що країна-терористка КНДР єдина у світі визнала так звані "референдуми" Росії на тимчасово захоплених українських територіях.