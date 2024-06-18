Італія планує передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow – італійські ЗМІ

За даними видання, пакет допомоги, що включає систему ППО Samp-T і ракети Storm Shadow, буде наданий до кінця червня.

Італія передасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги, який включатиме ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow.

Про це пише італійське видання Fatto Quotidiano, посилаючись на власні джерела.

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За інформацією видання, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця дев’ятий пакет військової допомоги Україн. До цього пакету увійдуть не лише система ППО Samp-T, а й партія ракет великої дальності Storm Shadow. Ці ракети зможуть вражати цілі на відстані до 300 км, тобто потенційно завдавати ударів вглиб території РФ.

Припускається, що Storm Shadow будуть встановлені на українських винищувачах Су-24.

Джерела видання зазначають, що ці ракети були одним із запитів українського уряду, який вважає їх важливими для ймовірного контрнаступу.

Міністерство оборони Італії поки не коментувало цю інформацію.

За неофіційними даними Італія 1999 року отримала 200 ракет Storm Shadow. 2023 року Рим приєднався до франко-британської програми із заміни їх на ракети нового покоління.

У квітні цього року міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв'ю газеті The Times повідомив, що Італія разом з Францією та Великою Британією вже відправляла Україні ракети дальнього радіуса дії. Влада Італії не підтвердила і не спростувала цю заяву.

Нагадаємо, що Італія просто на саміті миру запропонувала Україні нову військову допомогу.

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