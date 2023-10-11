Ізраїль ліквідував одного з засновників ХАМАС — ЗМІ

На території Сектора Газа ЦАХАЛ, ймовірно, ліквідували одного з засновників терористичного ХАМАСу.
Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, ліквідувала одного з засновників терористичного угруповування ХАМАС Абу Усама.
Про це повідомляють "Новини Ізраїлю".
Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що у Нусейраті у центральній частині Сектора Газа був ліквідований Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Він вважається одним з засновників ХАМАС.
Слід зазначити, що більшість засновників терористичного угруповання "померли" або теж були ліквідовані:
- шейх Ахмад Ясін (ліквідований у березні 2004-го);
- його помічник Абд аль-Азіз Рантісі (ліквідований у квітні 2004-го);
- шейх Салах Шхаде (ліквідований у липні 2002-го);
- Ібрагім аль-Язур, Нашар (який пізніше став мером Рафаха);
- Абд аль-Фаттах Духан (ліквідований у жовтні 2023-го);
- Мухаммад Хасан Шама (помер у червні 2011-го).
Війна в Ізраїлі: останні новини
Вночі проти 11 жовтня Ізраїль завдав ударів по 70 цілях у Секторі Гази. Ізраїльські військові також повідомляють, що завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією "Ісламський джихад".
Крім того, сьогодні, 11 жовтня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала у Хан-Юнісі будинок військового командира бойовиків ХАМАСу Мохаммеда Дейфа Внаслідок удару загинули його батько, брат, діти та інші родичі, а точне місцеперебування самого Дейфа невідоме.
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