Ізраїль ліквідував одного з засновників ХАМАС — ЗМІ

На території Сектора Газа ЦАХАЛ, ймовірно, ліквідували одного з засновників терористичного ХАМАСу.

Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, ліквідувала одного з засновників терористичного угруповування ХАМАС Абу Усама.

Про це повідомляють "Новини Ізраїлю".

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що у Нусейраті у центральній частині Сектора Газа був ліквідований Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Він вважається одним з засновників ХАМАС.

Слід зазначити, що більшість засновників терористичного угруповання "померли" або теж були ліквідовані:

шейх Ахмад Ясін (ліквідований у березні 2004-го);

його помічник Абд аль-Азіз Рантісі (ліквідований у квітні 2004-го);

шейх Салах Шхаде (ліквідований у липні 2002-го);

Ібрагім аль-Язур, Нашар (який пізніше став мером Рафаха);

Абд аль-Фаттах Духан (ліквідований у жовтні 2023-го);

Мухаммад Хасан Шама (помер у червні 2011-го).

Війна в Ізраїлі: останні новини

Вночі проти 11 жовтня Ізраїль завдав ударів по 70 цілях у Секторі Гази. Ізраїльські військові також повідомляють, що завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією "Ісламський джихад".

Крім того, сьогодні, 11 жовтня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала у Хан-Юнісі будинок військового командира бойовиків ХАМАСу Мохаммеда Дейфа Внаслідок удару загинули його батько, брат, діти та інші родичі, а точне місцеперебування самого Дейфа невідоме.

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