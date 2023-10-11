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Ізраїль ліквідував одного з засновників ХАМАС — ЗМІ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Ізраїль ліквідував одного з засновників ХАМАС — ЗМІ

Ізраїльські військові / Фото: Associated Press

На території Сектора Газа ЦАХАЛ, ймовірно, ліквідували одного з засновників терористичного ХАМАСу.

Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, ліквідувала одного з засновників терористичного угруповування ХАМАС Абу Усама.

Про це повідомляють "Новини Ізраїлю".

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що у Нусейраті у центральній частині Сектора Газа був ліквідований Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама). Він вважається одним з засновників ХАМАС.

Слід зазначити, що більшість засновників терористичного угруповання "померли" або теж були ліквідовані:

  • шейх Ахмад Ясін (ліквідований у березні 2004-го);
  • його помічник Абд аль-Азіз Рантісі (ліквідований у квітні 2004-го);
  • шейх Салах Шхаде (ліквідований у липні 2002-го);
  • Ібрагім аль-Язур, Нашар (який пізніше став мером Рафаха);
  • Абд аль-Фаттах Духан (ліквідований у жовтні 2023-го);
  • Мухаммад Хасан Шама (помер у червні 2011-го).

Війна в Ізраїлі: останні новини

Вночі проти 11 жовтня Ізраїль завдав ударів по 70 цілях у Секторі Гази. Ізраїльські військові також повідомляють, що завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією "Ісламський джихад".

Крім того, сьогодні, 11 жовтня, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала у Хан-Юнісі будинок військового командира бойовиків ХАМАСу Мохаммеда Дейфа Внаслідок удару загинули його батько, брат, діти та інші родичі, а точне місцеперебування самого Дейфа невідоме.

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Дата публікації
Перегляди
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