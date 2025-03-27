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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кім Чен Ину вручили медаль від Путіна за "великий особистий внесок"

У Північній Кореї назвали нагороду від російського президента кроком, який підтвердив “високий рівень всеосяжного стратегічного партнерства” між двома режимами.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін та Кім Чен Ин

Президент РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин / © ТСН.ua

Північнокорейського диктатора Кім Чен Ина нагородили медаллю “80 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр”. В указі президента РФ Володимира Путіна про нагородження йдеться про великий особистий внесок лідера КНДР у збереження пам’яті загиблих та похованих у Північній Кореї громадян СРСР.

Про це повідомили у посольстві РФ у Північній Кореї.

Церемонія передачі нагороди Кім Чен Ину відбулася у четвер, 27 березня, у палаці з’їздів “Мансуд” у Пхеньяні.

Нагороду вручав посол Росії у КНДР Олександр Мацегора. Заступник голови президії Верховного народного зібрання КНДР Кан Юн Сок, який прийняв цю медаль, передав йому подяку від імені Кім Чен Іна і заявив, що цей крок підтвердив “високий рівень всеосяжного стратегічного партнерства” між двома режимами.

У січні 2025 року стало відомо, що північнокорейські військовослужбовці та військовий оркестр вперше візьмуть участь у “параді Перемоги” на Красній площі у Москві 9 травня. Запрошення взяти участь у цьому заході на адресу КНДР надіслало російське Міноборони.

У червні 2024 року Путіна в Пхеньяні нагородили найвищою державною нагородою КНДР — орденом Кім Ір Сена. Вручив її російському президенту особисто Кім Чен Ин.

Нагадаємо, Кім Чен Ин посилює військову допомогу Росії, відправляючи до держави-агресорки солдатів, ракети та артилерію.

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