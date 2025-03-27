Кім Чен Ину вручили медаль від Путіна за "великий особистий внесок"

Президент РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин / © ТСН.ua

Реклама

Північнокорейського диктатора Кім Чен Ина нагородили медаллю “80 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр”. В указі президента РФ Володимира Путіна про нагородження йдеться про великий особистий внесок лідера КНДР у збереження пам’яті загиблих та похованих у Північній Кореї громадян СРСР.

Про це повідомили у посольстві РФ у Північній Кореї.

Церемонія передачі нагороди Кім Чен Ину відбулася у четвер, 27 березня, у палаці з’їздів “Мансуд” у Пхеньяні.

Реклама

Нагороду вручав посол Росії у КНДР Олександр Мацегора. Заступник голови президії Верховного народного зібрання КНДР Кан Юн Сок, який прийняв цю медаль, передав йому подяку від імені Кім Чен Іна і заявив, що цей крок підтвердив “високий рівень всеосяжного стратегічного партнерства” між двома режимами.

У січні 2025 року стало відомо, що північнокорейські військовослужбовці та військовий оркестр вперше візьмуть участь у “параді Перемоги” на Красній площі у Москві 9 травня. Запрошення взяти участь у цьому заході на адресу КНДР надіслало російське Міноборони.

У червні 2024 року Путіна в Пхеньяні нагородили найвищою державною нагородою КНДР — орденом Кім Ір Сена. Вручив її російському президенту особисто Кім Чен Ин.

Нагадаємо, Кім Чен Ин посилює військову допомогу Росії, відправляючи до держави-агресорки солдатів, ракети та артилерію.