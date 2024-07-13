КНДР цинічно висловилася про декларацію саміту НАТО та пригрозила Заходу

У МЗС Північної Кореї назвали декларацію саміту НАТО, "так званим "незаконним документом. Ба більше, на додаток, Пхеньян пригрозив Вашингтону і його союзниками "стратегічною протидією".

Про це йдеться в заяві МЗС КНДР, пише KCNA.

У відомстві рішуче засудили та відкинули декларацію", мовляв, вона "порушує законні права незалежних суверенних держав, і конфронтаційну програму, яка розпалює нову холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі".

"Дії США до розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення середовища міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь. Перш ніж перекласти на інші країни відповідальність за погіршення безпеки в Європі та Атлантиці", - заявили у КНДР.

Крім того, там заявили, що "стратегія глобалізації НАТО, яку дотримуються США, безперечно може створити небезпеку всесвітньої війни".

"КНДР ніколи не пропустить і не уникне навислої серйозної загрози, але ретельно стримуватиме агресію та загрозу війни за допомогою більш потужного рівня стратегічної протидії та захищатиме мир і безпеку в регіоні та решті світу", - цинічно додали в Пхеньяні.

Нагадаємо, у середу, 12 липня, Офіс президента опублікував повний текст декларації "Великої сімки" (G7), яка містить гарантії безпеки для України.

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