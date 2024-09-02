Кремль проводить внутрішні операції, спрямовані на нормалізацію війни у суспільстві – ISW

Російське суспільство в цілому не відчуває втоми від війни.

Відмова Кремля повністю перевести суспільство в РФ на воєнний стан та внутрішні інформаційні операції, спрямовані на нормалізацію війни у суспільстві, поки що пом’якшують втому від війни всередині країни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавні соцопитування у Росії свідчать про те, що українське вторгнення до Курської області ще не погіршило внутрішню підтримку війни проти України, і що підтримка росіянами війни залишається високою від 2022 року.

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Так, 30 серпня російська аналітична організація "Левада-Центр" оприлюднила результати щомісячного опитування. За його результатами, близько 78% респондентів підтримують російські військові операції в Україні – це більше порівняно з 75% у липні та 77% у червні.

Опитування "Левада-Центру" демонструє, що найнижча підтримка росіянами війни в Україні була в лютому 2022 року – 68% респондентів підтримували війну. Підтримка війни серед респондентів не опускалася нижче 70% від березня 2022 року.

"Левада-Центр" також запитав у респондентів про українське вторгнення до Курської області. З’ясувалося, що 91% опитаних стурбовані військовими операціями України на території Росії.

Окрім того, за результатами опитування, 57% росіян не очікують другої хвилі мобілізації, а 60% – не бачать необхідності в другій хвилі мобілізації найближчими місяцями. Ці обидва показники зменшилися від 65% і 69% відповідно.

"Дані опитування "Левада-Центру" свідчать про те, що відмова Кремля повністю перевести російське суспільство загалом на воєнний стан і внутрішні інформаційні операції Кремля, спрямовані на нормалізацію війни в російському суспільстві, поки що пом’якшили втому від війни всередині країни, а українське вторгнення до Курської області цього мислення не змінило", – йдеться у звіті ISW.

"Той факт, що російське суспільство в цілому, здається, не відчуває втоми від війни, ймовірно, надає Кремлю гнучкість у розробці стратегії ведення тривалої війни на виснаження проти України", – дійшли висновку аналітики.

Нагадаємо, напередодні у звіті ISW повідомлялося, що українська операція на Курщині підірвала рейтинги Володимира Путіна.

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