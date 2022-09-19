Літак ВМС США зіткнувся з птахом і впав на будинок (відео)

Літак американських ВМФ, який виконував тренувальний політ у штаті Техас, зіткнувся з птахом і впав.

Було пошкоджено щонайменше один будинок.

Про це повідомляє New York Post.

Літак вилетів із допоміжної військово-морської бази в Кінгсвіллі та мав приземлитися на базі Форт-Верт. На записі чути слова пілота про те, що сталася надзвичайна ситуація, і він спробує долетіти до злітно-посадкової смуги. Перед аварією в Лейк-Верті пілот повідомив диспетчеру, що дістатися місця призначення йому не вдасться.

Пілоту, курсанту та інструктору вдалося катапультуватися. Однак парашут одного з них зачепився за лінію електропередач.

Нагадаємо, у Балтійське море біля узбережжя Латвії впав легкомоторний літак Cessna. На борту перебувало четверо людей.

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