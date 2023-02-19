Лукашенко планує нові формати участі у війні проти України – білоруський опозиціонер

На думку політика, є загроза нарощування обстрілів України з території Білорусі, зокрема з систем С-300.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готується до нових форм участі у війні проти України, попри свою заяву воювати лише у разі прямої агресії проти Білорусі.

Про це заявив білоруський опозиціонер, представник Координаційної ради демократичних сил Білорусі Валерій Мацкевич, інформує FREEДОМ.

"Ми бачимо кілька нових форм участі або підготовки нових форм участі Лукашенка у війні, в агресії", — сказав Мацкевич.

На його думку, є загроза нарощування обстрілів України з території Білорусі, зокрема з систем С-300, та ознаки підготовки до наступальної повітряної операції.

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“Ми маємо інформацію про те, що може нарощуватись ракетний обстріл з території Білорусі, з полігонів “Зябровка” та Чорнобильської зони, ракетними комплексами С-300 та С-400. Є сигнал, що в Білорусі під час спільних льотно-тактичних навчань [з РФ] відпрацьовувалися завдання щодо подолання ППО та ударів по аеродромах противника. Питання: а який гіпотетично противник може бути у Лукашенка та Путіна? Очевидно, вони відпрацьовують не оборонні дії. Тобто є підготовка до наступальної повітряної операції”, — попередив білоруський опозиціонер.

Він також повідомив, що за деякою інформацією, три бригади Сил спеціальних операцій білоруської армії — Мар’їногірська, Вітебська та Брестська — готуються до відправки в Україну, на територію Донбасу.

Мацкевич пояснив, що це, безумовно, буде участю білоруських військових в агресії проти України, хоча формально вони й не перетнуть сухопутний кордон України та Білорусі. За логікою Лукашенка, він у цьому випадку своїх слів не порушить, наголосив білоруський опозиціонер.

Загроза з півночі: чи нападе Білорусь на Україну

Раніше самопроголошений президента Білорусі Лукашенко заявив про те, що його армія долучиться до російської війни лише в разі прямого нападу на Білорусь.

Також він додав, що готовий дозволити російському президенту Володимиру Путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу Росії на Україну.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на цю заяву Лукашенка та попередив його про наслідки, якщо білоруська армія наважиться піти в наступ. Глава держави вважає, що це "буде великою помилкою Білорусі".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву білоруського диктатора і оцінив, чи готова Білорусь атакувати Україну.

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