Лукашенко планирует новые форматы участия в войне против Украины – белорусский оппозиционер

По мнению политика, есть угроза наращивания обстрелов Украины с территории Беларуси, в том числе систем С-300.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готовится к новым формам участия в войне против Украины, несмотря на свое заявление воевать только в случае прямой агрессии против Беларуси.

Об этом заявил белорусский оппозиционер, представитель Координационного совета демократических сил Беларуси Валерий Мацкевич, передает FREEДОМ.

"Мы видим несколько новых форм участия или подготовки новых форм участия Лукашенко в войне, в агрессии", — сказал Мацкевич.

По его мнению, есть угроза наращивания обстрелов Украины с территории Беларуси, в том числе систем С-300, и признаки подготовки к наступательной воздушной операции.

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"У нас есть информация о том, что может наращиваться ракетный обстрел с территории Беларуси, с полигонов "Зябровка" и Чернобыльской зоны, ракетными комплексами С-300 и С-400. Есть сигнал, что в Беларуси во время совместных лётно-тактических учений [с РФ] отрабатывались задачи по преодолению ПВО и ударов по аэродромам противника. Вопрос: а какой гипотетически противник может быть у Лукашенко и Путина? Очевидно, они отрабатывают не оборонительные действия. То есть, есть подготовка к наступательной воздушной операции”, — предупредил белорусский оппозиционер.

Он также сообщил, что по некоторой информации, три бригады Сил специальных операций белорусской армии — Марьегорская, Витебская и Брестская — готовятся к отправке в Украину, на территорию Донбасса.

Мацкевич объяснил, что это, безусловно, будет участие белорусских военных в агрессии против Украины, хотя формально они и не пересекут сухопутную границу Украины и Беларуси. По логике Лукашенко, он в этом случае своих слов не нарушит, подчеркнул белорусский оппозиционер.

Угроза с севера: нападет ли Беларусь на Украину

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил о том, что его армия присоединится к российской войне только в случае прямого нападения на Беларусь.

Также он добавил, что готов разрешить российскому президенту Владимиру Путину использовать его страну в качестве плацдарма для нового наступления России на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Лукашенко и предупредил его о последствиях, если белорусская армия решится пойти в наступление. Глава государства считает, что это "будет большой ошибкой в Беларуси".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление белорусского диктатора и оценил, готова ли Беларусь атаковать Украину.

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