Лукашенко пригрозив Заходу і заявив, що взяв під приціл "центри прийняття рішень"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко слідом за своїм "другом" Володимиром Путіним пригрозив країнам Заходу.

Фейковий президент заявив, що він віддав наказ своїм підрозділам збройних сил взяти під приціл "центрах прийняття рішень" у західних столицях.

Про це пише провладне видання Белта.

"Ви розслабляйтеся. Ми військові люди і знаємо, що нам робити. Хочу попередити "яструбів" і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною відданий наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз можна говорити, центри прийняття рішень у ваших столицях", - заявив Лукашенко.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Путін може змусити Лукашенка "зробити щось на кордоні" Польщі чи Литви. Також Клімкін впевнений, що білоруси не підтримають Лукашенка, якщо той вирішить повністю вступити у війну проти України.

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