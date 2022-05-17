Медведєв у ядерному центрі заявив, що не допустить Третьої світової

Медведєв у ядерному центрі заявив, що не допустить Третьої світової

Висловлювання головної маріонетки Путіна змінилися — раніше він погрожував НАТО ядерною війною через постачання зброї Україні.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який раніше погрожував світові ядерною зброєю, тепер запевнив, що не допустить Третьої світової.

Про це Медведєв написав у Telegram після відвідування російського ядерного центру.

"Історія ядерного центру у Сарові назавжди пов'язана з іменами тих, хто створив ядерний щит нашої країни. Арсенал сучасних, надійних, ефективних озброєнь і сьогодні охолоджує амбіції тих, хто своїми та чужими руками готовий розв'язати Третю світову. Ми такої ситуації не допустимо", — зазначив він.

Проте Медведєв одразу повернувся до звичних агресивних висловлювань і запевнив, що у разі нападу на себе Росія здатна дати "негайну та надпотужну відповідь та відбити будь-яку агресію".

Водночас, соратник Путіна натякнув, що те, чим займаються у російських ядерних центрах може стати "дуже актуальним в практичному житті у найкоротшій перспективі".

Раніше Дмитро Медведєв зневажливо відреагував на заяву міністрів закордонних справ країн G7 про недопустимість переділу кордонів.

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