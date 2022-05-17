Медведев в ядерном центре заявил, что не допустит Третьей мировой

Медведев в ядерном центре заявил, что не допустит Третьей мировой

Высказывания главной марионетки Путина изменились — раньше он угрожал НАТО ядерной войной из-за поставок оружия Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ранее угрожавший миру ядерным оружием, теперь заверил, что не допустит Третьей мировой.

Об этом Медведев написал в Telegram после посещения российского ядерного центра.

"История ядерного центра в Сарове навсегда связана с именами тех, кто создал ядерный щит нашей страны. Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов решить Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим", — отметил он.

Тем не менее, Медведев сразу вернулся к привычным агрессивным высказываниям и заверил, что в случае нападения на себя Россия способна дать "немедленный и сверхмощный ответ и отразить любую агрессию".

В то же время, соратник Путина намекнул, что то, чем занимаются в российских ядерных центрах, может стать "очень актуальным в практической жизни в кратчайшей перспективе".

Ранее Дмитрий Медведев пренебрежительно отреагировал на заявление министров иностранных дел стран G7 о недопустимости передела границ.

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