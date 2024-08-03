"Мобільний" рекрутинг: у Росії кличуть на війну через СМС

Абоненти російських операторів мобільного зв'язку почали масово отримувати СМС із "вигідною пропозицією" від Міноборони. Росіян закликають укласти контракт на службу в армії.

Про це пише "Медуза".

"Укладай контракт з Міноборони: відразу від 800 тисяч рублів та пільги", – йдеться у тексті СМС, яке одержують росіяни з короткого телефонного номера 117.

Цікаво, що адресна база цієї розсилки зібрана не дуже ретельно. Стало відомо, що таке "запрошення" зокрема отримала мешканка Росії, яку влада оголосила "іноагентом". Ім'я цієї особи ЗМІ не називають.

Видання зазначає, що на думку західних аналітиків, Міністерство оборони РФ почало активно залучати до армії контрактників, щоб відновити втрати особового складу на фронті в Україні. При цьому влада намагається уникнути оголошення нової хвилі мобілізації, щоб не провокувати невдоволення всередині країни.

Щоб залучити якомога більше новобранців, Кремль намагається звабити їх "легкими" грошима. Так у середу, 31 липня, Путін підписав указ про одноразову федеральну виплату у розмірі 400 тисяч рублів тим росіянам, які до кінця року підпишуть контракт на військову службу терміном щонайменше на рік. До того ж голови російських регіонів отримали вказівку Кремля виплачувати ще 400 тисяч новобранцям з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, на думку експерта, Росії поповнювати мобілізаційний ресурс, особливо в гарячих точках, надзвичайно складно. Тому Путін змушений буде піти на розширення мобілізації, щоб набрати заплановані 350 тисяч новобранців. На росіян чекають репресії, заборона на виїзд з країни та зменшення призовного віку.

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