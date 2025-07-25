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"Мона Лізу XIX століття" виявили в підсобці ресторану морепродуктів
Портрет самого відомого медика в Балтиморі багато років прикрашав інтер’єр закладу, але про це ніхто не здогадувався.
У США унікальний портрет видатного лікаря XIX століття виявили в підсобці закритого ресторану морепродуктів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Портрет хірурга Джона Біла Девіджа, написаний 1844 року, виявили у своєму розпорядженні під час оцінки майна в ресторані Bertha’s Mussels.
З’ясувалося, що портрет Девіджа, який був одним із найвідоміших медиків міста, багато років прикрашав інтер’єр закладу, а потім його поклали в підсобку і забули про нього.
Ларрі Пітроф, виконавчий керівник Асоціації випускників-медиків Мерілендського університету, назвав картину «Мона Лізой XIX століття», так як це єдине відоме зображення Девіджа.
Відомо, що лікар працював у Балтиморі на початку XIX століття. Він, зокрема, вчив студентів анатомії і здійснював відкриття, що викликало громадські протести в ті роки.
1797 року Девідж став одним із небагатьох лікарів, що залишилися в місті під час епідемії жовтої лихоманки, і першим припустив, що вона передається через укуси комарів.
Автора портрета встановити поки не вдалося. Картина була передана до медичного коледжу Мерілендського університету. Незважаючи на вік і умови зберігання, портрет Девіджа перебуває в хорошому стані і потребує лише невеликої реставрації.
Раніше повідомлялося, що двічі викрадену картину італійського майстра епохи Відродження Тиціана Вечелліо «Відпочинок на шляху до Єгипту» продали на аукціоні за $22,3 млн.