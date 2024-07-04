Двічі викрадений шедевр Тиціана продали на аукціоні за $22 мільйони

Продаж картини встановив новий світовий рекорд для робіт Тиціана.
Двічі викрадену картину італійського майстра епохи Відродження Тиціана Вечелліо "Відпочинок на шляху до Єгипту"продали на аукціоні за $22,3 млн.
Про це повідомляє CNN.
Картину виставили на аукціоні Christieʼs у Лондоні за £15-25 мільйонів ($19-32 мільйони) і зрештою її купили за £17,5 мільйона ($22,3 мільйона). Це найвища в історії ціна за роботу цього художника, досягнута на аукціоні.
Картина розміром 46,2 см на 62,9 см вважається крихітною в порівнянні з деякими масивними роботами Тиціана.
Після того, як картина переходила з рук у руки аристократів, її врешті викрали та вивезли до Парижу наполеонівські війська під час французької окупації Відня 1809 року.
Полотно повернули до Відня 1815 року, а потім воно знову пройшло кілька приватних колекцій, перш ніж потрапити до четвертого англійського маркіза графства Вілтшир Джона Олександра Тінна.
1995 року полотно викрали з садиби нащадків Тінна — Лонгліт. Картина зникла на сім років, після чого детектив Чарльз Хілл знайшов її на автобусній зупинці в Лондоні.
Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.
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