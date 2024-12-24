Наслідки непередбачувані: через аварію танкерів РФ у Чорному морі гинуть дельфіни

Внаслідок техногенної катастрофи, яка сталась через вилив нафтопродуктів із затоплених російських танкерів у Чорному морі, дельфіни почали викидатись на узбережжя.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Це окрема тема і системна проблема. Ворог впливав на екосистему, флору та фауну і до цього доволі серйозно. Ми маємо катастрофічну ситуацію з Кінбурнським орнітологічним заповідником. Незрозуміла ситуація з "Асканією-Нова", якщо брати виключно екологію, і тепер ситуація ще гірша, як наслідок техногенної катастрофи у Чорному морі. Вже є відео, які засвідчують те, що на узбережжя почали викидатися дельфіни", – сказав речник.

Він додав, що навіть росіяни, які беруть участь у ліквідації наслідків аварії та прибиранні мазутної плями у Керченській протоці, скаржаться на погане самопочуття.

"Ми навіть до кінця не розуміємо, які ще наслідки цієї катастрофи на нас чекають", – наголосив Дмитро Плетенчук, нагадавши, що екологи та інші природоохоронні експерти третій рік поспіль б'ють на сполох через негативний вплив бойових дій на флору та фауну Чорного моря.

Нагадаємо, екологічна катастрофа у Чорному морі набирає обертів. Мазут після аварії російських танкерів у Керченській протоці досяг російського міста Анапа, а самі нафтопродукти продовжують витікати з затонулого судна.

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