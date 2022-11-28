Не фейк: Кадиров нагородив Кадирову орденом Кадирова

Скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свою другу дочку Хадіжат Кадирову орденом імені свого батька – Ахмата-Хаджі Кадирова.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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22-річна Хадіжат Кадирова очолює Департамент дошкільної освіти мерії Грозного. Минулого року їй вручили медаль "За заслуги перед Чеченською республікою".

У червні тим же орденом було нагороджено старшу дочку Рамзана Кадирова, 23-річну Айшат, яка очолює міністерство культури Чечні. Сам Рамзан Кадиров також нагороджений орденом Кадирова.

Що відомо про батька Кадирова

Ахмат Кадиров під час боротьби Ічкерії за незалежність від російських окупантів спочатку підтримав визвольний рух. 1995 року його було обрано муфтієм Чечні. Кадиров довгий час підтримував Масхадова, котрий прийшов до влади після вбивства росіянами Джохара Дудаєва.

Кадиров-старший брав участь у військових діях у лавах ічкерійських військ проти російських окупантів до 1996 року. Але потім зрадив свій народ і перекинувся на бік загарбників, ставши колаборантом. Указом Путіна його було призначено "президентом" Чечні.

Ахмат Кадиров загинув 2004 року внаслідок теракту. Його місце зайняв молодший син Рамзан, якому у Кремлі від 2011 року наказали називатися не "президентом" Чечні, а просто "головою". Зараз на території Чечні панує диктаторський режим Рамзана Кадирова, який повністю підпорядковується Кремлю.

Нагадаємо, що Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією. Ічкерію визнано лише однією державою-членом ООН – Україною.

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