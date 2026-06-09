Не як в Україні: депутати знизили собі зарплати

депутати в Угорщині знизили собі зарплати

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Доки в українських чиновників постійно та стрімко зростають зарплати, депутати парламенту Угорщини одноголосно знизили собі зарплати.

Про це повідомляє Telex.

Угорські депутати одноголосно знизили собі зарплати

Угорські депутати одноголосно вирішили знизити свої зарплати. Національне зібрання проголосувало 189 голосами «за» та без жодного утриманого чи «проти» за законопроєкт про зменшення зарплат депутатам.

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Партія «Тиса» подала відповідний законопроєкт 28 травня. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після виборів пообіцяв, що попереднє марнування грошей припинять.

До голосування зарплата членів парламенту втричі перевищувала середню зарплату по країні, визначену Центральним статистичним управлінням.

Після ухвалення закону замість трикратного збільшення угорські депутати отримуватимуть 1,8 раза більше за середню зарплату по країні.

На практиці це означає, що щомісячний гонорар членів парламенту становитиме 1 309 493 форинти брутто — 4 256 доларів США (до голосування було 2 182 488 форинтів брутто — 7 093 доларів США).

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Зарплати українських депутатів: порівняння

Натомість українські депутати втричі збільшили свої зарплати. Oboz повідомляв, що українські депутати у бюджеті на 2026 рік заклали собі збільшення компенсації видатків на депутатську діяльність — з однієї до трьох зарплат на місяць.

Якщо раніше депутати отримували по 60–70 тис. грн на «діяльність», то 2026 року ця сума збільшилася до близько 200 тисяч гривень. Ці виплати не є зарплатою, однак нардепи можуть ними користуватися, як хочуть, адже їх не контролюють.

Також українським народним депутатам компенсують:

проїзд (7500 грн на місяць);

оплату праці помічників (145 766 грн на місяць);

зарплати помічників (32 068 грн на місяць);

утримання приміщень (167 грн на місяць);

вартість оренди житла (у середньому 19 770 грн на місяць).

Офіційні зарплати урядовців в Україні

Нагадаємо, заробітна плата керівників українського уряду за підсумками травня 2026 року коливалася в межах від 109 тисяч до 128 тисяч гривень. За даними Урядового порталу, найбільшу суму отримав перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль (128 933,35 грн).

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Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та віцепрем’єри Олексій Кулеба, Тарас Качка і Тетяна Бережна отримали «на руки» по 109 097 гривень (141 685 грн до утримання податків).

Державний секретар Кабміну Костянтин Мар’євич заробив 101 249 гривень з урахуванням надбавок за вислугу років та роботу з таємною інформацією, а його заступники — від 66 454 до 94 880 гривень, залежно від відпускних та доплат.

Для порівняння, середня зарплата в Україні на початку 2026 року становила 28 885 гривень. Таким чином, виплати очільників уряду перевищують середній показник по країні у 3,5–4,5 раза.

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