Небезпечні "сюрпризи": під час військових навчань у Білорусі снаряди прилетіли в село

У село Бор Лепельського району, яке розташоване за 5 км від білоруського полігону, прилетіли два снаряди. Один впав в озеро, а другий — прямо в сільський город.

Відомо, що неподалік села розташований "Лепельський" полігон, де до 20 серпня будуть відбуватися анонсовані військові навчання білоруської армії.

Про це повідомляє білоруське видання "Дзеркало".

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У приймальні Лепельського райвиконкому заявили, що вони нічого не знають про цей випадок, однак цей факт згодом підтвердили у Міністерстві оборони Республіки Білорусь.

"Через навчання могло щось вистрілити, але село знаходиться територіально далеко", - прокоментували у приймальні райвиконкому.

Тим часом у Міноборони РБ заявили, що на полігоні "Лепельський" у ході контрольних занять зі стрільби артилерії в результаті рикошету два снаряди впали в озеро та болото. У відомстві зазначили, що сняряди впали в "межах безпечного віддалення від прилеглих населених пунктів".

Зазначимо, військові навчання в Білорусі продовжують на тиждень, починаючи від 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 16 тижнів. Востаннє білоруське військове керівництво продовжило навчання щонайменше до 20 серпня.

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