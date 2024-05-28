Нерухомість на мільйони доларів в ОАЕ: журналісти викрили приховані статки українських митників

Згідно з витоком масиву даних про власників елітного дубайського майна, отриманим Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS), два українських митника інвестували в елітну нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах мільйони доларів та приховали отримані від неї доходи, щоб уникнути сплати податків в Україні.

Про це пише "Радіо свобода".

Розкішне місто Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке вважають "тихою гаванню для брудних грошей" через можливість придбати там апартаменти без зайвих пояснень щодо походження грошей, опинилося у центрі світового скандалу. Галас спричинили результати журналістського розслідування Dubai Unlocked, яке проводили норвезьке фінансове видання E24, проєкт OCCRP з розслідування корупції та організованої злочинності та понад 70 медіа з усього світу, зокрема й журналісти "Радіо Свобода".

"Героями" української частини цього розслідування стала ціла низка колишніх та дійсних посадовців, зокрема колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкасський та державний податковий інспектор зі Львівщини Андрій Конанець.

"Символ корупції на митниці"

Журналісти зазначили, що Руслана Черкасського називають "одним із символів корупції" української митниці. Він працював у службі з початку 90-х до 2023 року, дійшовши кар'єрними сходами до заступника голови митниці, а фактично керував нею. Як у класичному романі, яскравий зліт посадовця закінчився епічним падінням – Черкасського звільнили зі скандалом після того, як він відмовився піти з посади за власним бажання на тлі корупційних повідомлень.

"Руслан Черкасський казав: "Я не буду писати заяву. Звільніть мене". І ми, як Міністерство фінансів, ініціювали проведення розслідування. І за результатами цього розслідування Черкасського було звільнено", – розповів тоді міністр фінансів України Сергій Марченко.

Щодо майна Руслана Черкасського, у його деклараціях було вказано, що він володів двома квартирами в ОАЕ. Одну з них він купив 2008 року спільно з бізнесменом Віталієм Кіро, який був фігурантом іншого скандалу з підробленими акцизними марками на тютюновій фабриці "Юнайтед Табако" у Жовтих Водах. Черкасський вклав у нерухомість 162 тисячі доларів, а після звільнення з посади у червні 2023 року продав свою частку співвласникові.

Другу квартиру Черкасський продав ще на початку 2021 року за 224 тисячі доларів. За роки володіння нерухомістю, оренда цих квартир принесла сукупний дохід у розмірі майже 200 тисяч доларів, але Черкасський їх чомусь не задекларував.

Крім цього, згідно з даними транзакцій з дубайського реєстру, Черкасський разом з Кіро у 2009-2010 роках інвестували 24 мільйони доларів у апартаменти загальною площею 1298 кв.м в амбітному проєкті Pentominium tower та величезне офісне приміщення у комплексі Dubai Pearl. Однак наразі обидва проєкти недобудовані. Про ці інвестиції у деклараціях колишнього митника також немає відомостей.

Журналістам не вдалося зв'язатися з Русланом Черкасським, щоб отримати коментар щодо його дубайського майна.

Як покращилось життя родини Черкасського

Після звільнення Черкасського, НАБУ відкрило два провадження – про незаконне збагачення та про відмивання грошей. В обох фігурує Черкасський разом зі своїм найближчим оточенням та співмешканкою Марією Трифоновою.

"Вона готівкою вивозила кошти за кордон. І надавала документи, які дуже такі… сумнівні", – розповів журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков.

За даними слідства, 2022 року Трифонова вивезла за кордон 1 645 000 євро, що значно перевищує сукупні грошові активи родини. До того ж у суді Трифонова надала сумнівне пояснення щодо походження грошей. За її словами, близько 500 тисяч з цієї суми є доходом від бізнесу за чотири роки, а решта – це позика, яку вона взяла ще 2016 року і на момент розгляду справи досі не повернула.

Також читайте НАЗК перевірило декларації третини керівництва ТЦК: що відомо

Журналісти зазначили, що матеріальне становище Трифонової значно покращилося саме після того, як вона з'явилася у деклараціях Черкасського, як цивільна дружина:

2016 рік – придбання Mercedes G350D (півтора мільйона гривень);

2017 рік – придбання BMW 740 LD XDRIVE G12 ( 3 млн грн);

2018 рік – придбання на ім'я матері земельної ділянки та будинку у Лісниках поблизу Києва;

2019 рік – придбання ще однієї ділянки для матері по сусідству з її будинком;

2019 рік – придбання земельної ділянки під Києвом;

2021 рік – будівництво на цій ділянці будинку площею 299 кв. м;

2022 рік – мати Марії стала співвласницею ще двох сусідніх ділянок поруч зі своїм будинком.

Мати Марії, Таїсія Сторожук, відмовилася від спілкування з журналістами щодо майна своєї родини. А сама Марія Трифонова заявила, що може поспілкуватися з пресою тільки на тему її професійної діяльності – естетичної медицини.

Варто зауважити, що Марія Трифонова 2020 року заснувала косметологічну клініку "Трифонова МД", веде соцмережі, читає лекції та проводить ток-шоу на тему секретів краси, аnti-age терапії, естетичної медицини та косметології.

На численних фото та відео з її соцмереж цивільна дружина Руслана Черкасського красується у коштовних прикрасах, брендовому одязі та аксесуарах. Серед її улюблених брендів – Cartier, Chanel та Ferragamo. На одному з відео журналісти помітили на руці Трифонової годинник, який дуже нагадує золотий Rolex Rainbow із сапфірами вартістю більш як 30 тисяч доларів.

Майно в Еміратах – "це непорозуміння"

Інвестувати свої "надприбутки" у нерухомість в ОАЕ, вочевидь, стало модним трендом серед українських митників. Відповідно до дубайського витоку даних, 2010 року власником апартаментів у комплексі Lakeside став держінспектор митної служби Андрій Конанець.

Згідно з декларацією за минулий рік, Конанець займає посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста "Смільниця" на Львівщині. Аналогічні посади він займав раніше на митних постах "Яворів" та "Краковець".

У порівнянні з Черкасським, власність Конанця набагато скромніша – 34 кв.м. вартістю 175 тисяч доларів. Може тому посадовець не вважав за потрібне або "забув" задекларувати нерухомість у Дубаї та доходи у розмірі 36 тисяч доларів, отримані від надання її в оренду.

На запитання журналістів щодо майна в ОАЕ, Андрій Конанець відповів, що "це непорозуміння" і ніякої нерухомості в Дубаї у нього немає. Від подальшого спілкування з журналістами Конанець відмовився.

Нагадаємо, підозрюваний у держзраді екснардеп України від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич сховав своє майно і родину за кордоном. Журналістське розслідування з'ясувало, що низка активів, до яких мав відношення політик, перейшли у власність іноземних компаній.

Читайте також: