Терміни оновлення даних у ТЦК: нардеп розповів, які ще зміни хочуть додати

У парламенті зареєструють законопроєкт із пропозицією збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних із 60 до 150 днів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Нардеп зазначив, що усіх військовозобов'язаних просто не встигнуть прийняти у ТЦК.

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"Тест ми вже зробили, він сам вкрай простий... Нам треба просто зсунути момент, коли ми вочевидь бачимо дуже багато проблем, які приніс погано розроблений закон про мобілізацію, хаос і напругу в суспільстві. Це стосується не тільки уточнення даних, це стосується і дуже болючого питання догляду за інвалідами, загалом перепроходження комісії МСЕК для людей з інвалідністю. Там дуже багато проблем виникає. Єдине, що нам треба зсовувати ці питання, а питання відповідно проходження і оновлення даних в ТЦК – воно найбільш болюче, тому що ще трохи і почнуть штрафувати, а явно всі люди пройти не зможуть. Текст законопроєкту буде зареєстрований, я думаю, фізично вже з’явиться завтра. А от чи винесуть його на обговорення сесійної зали – в мене великі сумніви", – каже Ар'єв.

Нагадаємо, у Міноборони дали чіткі відповіді на найпоширеніші запитання щодо програми "Резерв+".

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