Невідомі дрони завдали ударів по військових базах США в Сирії та Іраку - ЗМІ 

Безпілотники завдають ударів по військових базах США в Сирії та Іраку.

Регіональна напруга внаслідок війни Ізраїлю та ХАМАС загострюється.

Центральне командування США повідомило, що американські війська перехопили три односторонні ударні безпілотники в Іраку.

У той самий день, що й спроби атаки безпілотників в Іраку, було завдано удару з безпілотника по базі США в Сирії.

Про це пише Fox News.

Представник оборонного відомства США повідомив ЗМІ, що нерозголошена кількість безпілотників була націлена на американську базу Аль-Танф, розташовану поблизу спільного кордону Сирії з Іраком та Йорданією.

Ліванський телеканал Al Mayadeen, який підтримує Іран, повідомив, що дві військові бази США в Сирії зазнали нападу. Окрім атаки безпілотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV повідомив про ракетний удар по базі Коноко в сільській місцевості північного регіону Дейр-ез-Зор.

Неясно, чи є якісь пошкодження баз. Також невідомо, скільки дронів було використано або хто відповідальний за атаку.

В Іраку США перехопили три односторонні ударні безпілотники, націлені на дві різні військові бази, підтвердили Fox News двоє чиновників оборони. Пізніше Центральне командування США підтвердило напад.

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Два безпілотники націлилися на авіабазу Айн аль-Асад у Західному Іраку, де розташовані американські війська. Повідомляється про незначні поранення серед сил коаліції.

Інший безпілотник націлився на базу на півночі Іраку. Про постраждалих не повідомляється.

"За останні 24 години американські військові захищалися від трьох безпілотників поблизу сил США та коаліції в Іраку. У західному Іраку сили США застосували два безпілотники, знищивши один і пошкодивши другий, що призвело до легких поранень сил коаліції. Окремо на півночі Ірак, сили США застосували та знищили безпілотний літальний апарат, внаслідок чого ніхто не постраждав і не постраждав. Ми продовжуємо оцінювати вплив на операції", - заявили посадовці.

Військові переконують, що в цей момент підвищеної готовності вони пильно стежать за ситуацією в Іраку та регіоні.

«Ми хочемо підкреслити, що сили США захищатимуть сили США та коаліції від будь-якої загрози», - йдеться у повідомленні.

США наразі мають близько 900 військовослужбовців США в Сирії та 2500 військовослужбовців в Іраку, підтвердили Fox News офіційні особи США.

Зауважимо, останнім часом загострюється питання занепокоєння щодо потенційної агресії з боку Ірану.

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