Німеччина готова підписати договір про гарантії безпеки: ЗМІ назвали дату

Двосторонню міжурядову угоду можуть укласти під час Мюнхенської конференції з безпеки у Берліні.

Проєкт безпекової угоди між Україною та Німеччиною практично готовий. Договір може бути підписано 16 лютого.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

З посиланням на коментар віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної німецьке видання зазначило, що українська делегація в четвер у Берліні розробила “проєкт угоди про двосторонні гарантії безпеки” з німецькою стороною. Текст "ще не узгоджений, але в основному готовий", сказала журналістам Стефанішина.

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Джерела видання в урядових колах Берліна заявили, що угода має бути підписана 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки в Берліні.

"Запланована угода має стати частиною мережі двосторонніх угод у сфері безпеки, які покликані підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, доки країна ще не є членом НАТО. Це було прийнято на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні минулого року", - нагадує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю, 12 січня, підписали двосторонню безпекову угоду.

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