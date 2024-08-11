Німеччина має бути готовою до війни через 5 років – командувач

Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту через 5 років.

Відповідну заяву зробив командир регіонального командування "Гамбург" капітан морського флоту Міхаель Гісс в інтерв’ю виданню Die Welt.

Він пояснює, що що протягом 30 років після закінчення холодної війни й поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися "мирними дивідендами" та й зараз в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози.

"Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", – зазначив командувач.

Він також додав, що країна повинна бути готовою до війни.

"Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури – і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО", - йдеться в повідомленні.

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