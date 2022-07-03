Німеччина з союзниками думає над гарантіями безпеки для України - Reuters

Німеччина з союзниками думає над гарантіями безпеки для України - Reuters

Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України після закінчення війни.

За словами канцлера Олафа Шольца, цей момент настане вже скоро.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО", - заявив Шольц.

Також канцлер Німеччини додав, що дипломатична сфера веде підготовку до того дня, коли в Україні закінчиться війна, а це на його думку, настане вже скоро.

Нагадаємо, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про початок нової ери у світі через війну Росії проти України. Також він визнав, що його лобіювання "Північного потоку-2" було явною помилкою.

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