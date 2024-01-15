Очільника Пентагону виписали з лікарні: які прогнози медиків

Остін виписався з лікарні та поки що працюватиме з дому.

Міністра оборони США Ллойда Остіна після консультації з медиками виписали з лікарні

Про це повідомили на сайті Пентагону.

Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.

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Зазначається, що міністр оборони продовжує одужувати і виконуватиме свої обов’язки віддалено протягом певного періоду часу, а потім повернеться на повний робочий день у Пентагон. Він має повний доступ до необхідних можливостей безпечного зв’язку.

Ллойд Остін пройшов низку медичних тестів і обстежень, а також отримав нехірургічну допомогу під час перебування в клініці, зокрема йому лікували біль у ногах. Главі Пентагону призначили планову фізіотерапію та регулярні спостереження. Очікується, що він повністю одужає. Амбулаторно він проходитиме плановий курс фізичної терапії під регулярним наглядом.

В пресслужбі Пентагону також додали, що рак передміхурової залози, на який страждав Остін, є найпоширенішою з онкохвороб серед американських чоловіків. Він вражає кожного восьмого, зокрема кожного шостого афроамериканця.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня. Про це стало відомо 4 січня. За інформацією NBC News, очільник Пентагону провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії.

Як пише Politico, у Пентагоні здивовані, що Остін приховав свій діагноз.

У CNN додали, що Остін керував ударами по об’єктах хуситів у Ємені з лікарні.

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