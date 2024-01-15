Главу Пентагона выписали из больницы: какие прогнозы медиков

Остин выписался из больницы и пока будет работать из дома.
Министра обороны США Ллойда Остина после консультации с медиками выписали из больницы
Об этом сообщили на сайте Пентагона.
Остина выписали из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.
Отмечается, что министр обороны продолжает выздоравливать и будет выполнять свои обязанности отдаленно в течение определенного периода времени, а затем вернется на полный рабочий день в Пентагон. Он имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи.
Ллойд Остин прошел ряд медицинских тестов и обследований, а также получил нехирургическую помощь во время пребывания в клинике, в частности, ему лечили боль в ногах. Главе Пентагона назначены плановая физиотерапия и регулярные наблюдения. Ожидается, что он полностью поправится. Амбулаторно он пройдет плановый курс физической терапии под регулярным наблюдением.
В пресс-службе Пентагона также добавили, что рак предстательной железы, которым страдал Остин, является самой распространенной онкоболезнью среди американских мужчин. Он поражает каждого восьмого, в том числе каждого шестого афроамериканца.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован 1 января. Об этом стало известно 4 января. По информации NBC News, глава Пентагона провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.
Как пишет Politico, в Пентагоне удивлены, что Остин скрыл свой диагноз.
В CNN добавили, что Остин руководил ударами по объектам хуситов в Йемене из больницы.
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