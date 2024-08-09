Операція на Курщині: як вона вплинула на Покровський напрямок

За останні 3-4 дні на Курахівському та Покровському напрямках кількість спроб штурму з боку противника зменшилася. Це пов'язують з подіями в Курській області.

Про це в ефірі "Київ24" сказав офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Так, ворог обстрілює з артилерії. За добу більше ніж 250 обстрілів та 150 скидів з дронів.

"При цьому саме "м'ясні" піхотні штурми зменшилися, Ми це відчуваємо. Без роботи гне сидимо, ми буквально вишукуємо їх по посадках і відправляємо на "концерт до Кобзона", – сказав Цехоцький.

Раніше ми писали про те, що триває четвертий день "Курської битви". У Росії все ще паніка, росіяни ніяк не можуть звикнути до зворотнього "СВО".Україна мовчить, а західні ЗМІ розриває, адже це вперше після Другої світової війни, коли армія іншої країни опинилася на території Росії. Тим часом різні країни світу вже починають висловлюватися про "Курську битву". Від цих заяв Путіна розносить, на відео вже помітно який він злий. Аналітики розбираються, що це дасть Україні й зазначають, що цей наступ успішніший за увесь 2023 рік.

Читайте також: