Падіння Іл-76: у РФ зробили нову заяву про тіла українських полонених

Останки українських військових, які загинули під час аварії Іл-76, можуть бути передані Україні найближчим часом. Таку заяву зробила російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

За словами Москалькової, всі експертні процедури у РФ по тілах загиблих завершилися.

"Воля з боку РФ передати тіла є, і Україна готова їх прийняти", – зазначила вона.

Однак деталі щодо термінів поки не розкриваються.

Нагадаємо, в Росії заявили, що готові передати Україні начебто тіла військовополонених, які загинули під час аварії літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

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