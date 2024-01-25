Папа Римський назвав вино "Божим даром" та "джерелом радості"

Папа Франциск заявив, що вино "є даром Божим" та "істинним джерелом радості" для своїх споживачів – слова, які були негайно підхоплені італійськими виробниками вина, які боролися проти європейських попереджень про шкоду здоров'ю.

Про це пише The Guardian.

Франциск зробив ці коментарі під час приватної аудієнції у Ватикані з виноробами з усієї Італії. Вітаючи свою аудиторію, він пожартував: "Це схоже на п'яного Папу", а потім сказав: "Вино, земля, сільськогосподарські навички та підприємництво є дарами від Бога. Творець довірив їх нам, тому що з нашою чутливістю та чесністю ми робимо їх справжнім джерелом радості".

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Тим не менш, понтифік також закликав виноробів задуматися про "моральні та етичні обов'язки", які тягне за собою їхня робота, таких як поважне ставлення до своїх працівників та навколишнього середовища та заохочення здорового вживання алкоголю.

Захід був організований Доменіко Помпілі, єпископом Верони, перед винним ярмарком Vinitaly, який відбувається у цьому північному італійському місті кожного квітня. За словами Помпілі, ключем до вживання вина є помірність. "Святий Павло сказав: склянка хороша, щоб підняти настрій, але в міру".

Італія виступила проти пропозицій зробити попередження про шкоду здоров'ю на алкогольних напоях обов'язковими на всій території ЄС після того, як Ірландія отримала схвалення Європейської комісії на вжиття цього заходу. Цей крок в Ірландії, який зустріли протест з боку Італії, Іспанії та шести інших країн ЄС, призведе до того, що від 2026 року на пляшках вина, пива та спиртних напоїв розміщуватимуться попереджувальні написи про шкоду для здоров'я.

Хоча щоденне споживання вина в Італії неухильно зменшувалося протягом останніх 15 років, згідно з даними Istat, національного статистичного агентства, спостерігається зростання помірнішого споживання. Італійські винні асоціації часто посилаються на це, стверджуючи, що в італійців більш здорові стосунки з вином порівняно з "п'янішими колегами" з Північної Європи.

Федеріко Бріколо, президент Veronafiere, яка організує Vinitaly, сказав, що данина Папи стала нагадуванням про те, що напій є "символом традиції та соціально та екологічно стійкої економічної системи".

"І все в ім'я веселощів", — додав він.

У минулому Франциск схвалював вино. Під час папської аудієнції 2016 року він сказав, що вино є невід'ємною частиною весільної урочистості. "Весільна вечірка, на якій наречені не соромляться вина, уявіть, що ви закінчуєте весільну вечірку чаєм", — сказав він.

Папа Римський Франциск / Фото: Getty Images

Вино також є найважливішим елементом католицької меси. 2014 року дослідження показало, що Ватикан споживає більше вина на душу населення, ніж будь-яка інша країна.

Нагадаємо, Папа Римський закликав молитися за Україну. Понтифік закликав наново відкривати важливість і цінність молитви, заохочуючи також молитися за Україну та інші країни, що страждають від війни, звернувши окрему увагу на страждання дітей.

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