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Папа Римський планує відновити відносини з РПЦ: що відомо
Папа Римський проведе зустріч з представниками Російської православної церкви.
Папа Римський Лев XIV матиме аудієнцію з митрополитом Волоколамським Антонієм, головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату. Зустріч, ймовірно, відбудеться у суботу, 26 липня.
Про це повідомили джерела ANSA.
Це буде перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похороні Папи Франциска. За інформацією видання, Папа Римський має намір відновити діалог з Московським патріархатом після напруженості, пов’язаної з російським вторгненням до України.
Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV після промовляння традиційної молитви окремо привітав прочан з України, які були присутні на площі Святого Петра у Ватикані.