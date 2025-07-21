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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Папа Римський планує відновити відносини з РПЦ: що відомо

Папа Римський проведе зустріч з представниками Російської православної церкви.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Папа Римський

Папа Римський / © Associated Press

Папа Римський Лев XIV матиме аудієнцію з митрополитом Волоколамським Антонієм, головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату. Зустріч, ймовірно, відбудеться у суботу, 26 липня.

Про це повідомили джерела ANSA.

Це буде перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похороні Папи Франциска. За інформацією видання, Папа Римський має намір відновити діалог з Московським патріархатом після напруженості, пов’язаної з російським вторгненням до України.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV після промовляння традиційної молитви окремо привітав прочан з України, які були присутні на площі Святого Петра у Ватикані.

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