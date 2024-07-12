Після атаки на "Охматдит" українці влаштували мітинг в Іспанії (фото)

Українці за кордоном нагадали світу про злочинні дії, які Росія вчиняє в центрі Європи, та про геноцид проти українського народу.

Українська організація в Іспанії Bandera de Ucrania провела мітинг центральними площами Валенсії, щоб не дати світу закрити очі на злочини Росії проти України. Захід був присвячений трагедії з "Охматдитом" внаслідок ракетної атаки РФ.

Про це повідомили в Bandera de Ucrania.

Українці влаштували на центральних площах Валенсії мітинг, присвячений трагедії в дитячій лікарні "Охматдит". Близько 500 людей пройшли центральними вулицями з плакатами, українськими прапорами з закликом підтримати державу, надати зброю, а також та наголосили на масованій російській атаці по Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Словʼянську, Краматорську.

Учасники мітингу скандували: "Зброю Україні", "Росія вбиває наших дітей", "Україна понад усе". На площі Вірхен українці поклали сотні м’яких іграшок, запалили свічки та вшанували хвилиною мовчання загиблих. Зазначається, що в такий спосіб учасники акції хотіли достукатися до сердець іспанців та гостей міста.

Учасники події роздавали місцевим мешканцям та гостям міста листівки з новинами про трагедію в Україні з QR-кодом для міжнародних донатів до офіційного фонду "Охматдиту".

"Де б ми не знаходились – ми зобов’язані говорити світу про ті жахливі злочини Росії, що переживає наша країна щодня. Світ не має права закривати очі на наші жертви та смерті наших дітей, тому що ми будемо нагадувати про це постійно", – розповіла співорганізаторка заходу та спільноти Bandera de Ucrania Ірина Фучаджі.

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Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

Мітинг українців у Валенсії / Фото: Bandera de Ucrania

До слова, росіяни в Мережі поширюють фейк, що удар по "Охматдиту" – це начебто спецоперація Заходу, яка мала на меті влаштувати черговий скандал перед самітом НАТО.

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