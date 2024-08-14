Після смерті 39-річного сина батьки отримали тіло невідомого дідуся

Сім'я, син якої помер за кордоном, заявила, що декілька місяців жила як у фільмі жахів.

Батьки британського вчителя, який помер під час роботи за кордоном, розповіли про свій жах і розбите серце після того, як їм помилково надіслали тіло 77-річного чоловіка.

Про це пише LADbible.

Морін Томпсон і Стівен Найтінгейл сказали, що останні декілька місяців вони "жили як у фільмі жахів" через жахливу плутанину після смерті їхнього сина Кевіна.

Подружжя пояснило, що 39-річний чоловік, який працював вчителем у Камбоджі, був знайдений мертвим у своєму будинку 3 травня колегою після того, як він не з'явився на роботі протягом двох днів.

Влада цієї країни в Південно-Східній Азії повідомила їм, що Кевін помер після падіння зі сходів, ймовірно, внаслідок серцевого нападу.

Вбиті горем батьки, які живуть у Ноттінгемі, почали виснажливу роботу з репатріації тіла сина до Великої Британії, і їм довелося зібрати 7 500 фунтів стерлінгів (370 тисяч гривень), щоб повернути його додому.

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Морін і Стівен пояснили, що звернулися за допомогою до камбоджійської компанії Evergreen Funeral Services & Repatriation, яка є у списку міжнародних похоронних бюро на сайті Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку (FCDO). Однак вони стверджують, що замість цього фірма "продовжила їхній біль і занепокоєння".

Мама розповіла, як їй повідомили, що тіло Кевіна прибуло до директора похоронного бюро в Ноттінгемі 11 червня, і що вона разом з іншим сином, Шоном, попрямувала до нього.

Але пара сказала, що вони просто "не могли повірити своїм очам", коли зайшли до кімнати і побачили чоловіка, який був майже вдвічі старший за Кевіна.

"Я подумала: "Боже мій", - сказала Морін. "Шок і жах. Це була чиста паніка, це було абсолютно жахливо".

Батько Стівен згадує, як він отримав шокуючий телефонний дзвінок від свого сина Шона, щоб пояснити, що сталося.

63-річний чоловік пригадав: "Шон сказав: "Це не Кевін". А я сказав: "Ти що, знущаєшся з мене?". Мені стало погано в животі. Всі подумали: "Сподіваюся, вони не кремували його".

Вважається, що служба репатріації помилково відправила сім'ї тіло 77-річного канадійця замість тіла Кевіна – і на той час, коли його врешті-решт привезли додому до родини, він був "майже невпізнанним".

Морін пояснила, що їм довелося запечатати його тіло в труні, щойно коронер забрав його, оскільки воно "забруднювало" морг похоронного бюро через рівень розкладання, який вже мав місце. "Я ніколи цього не забуду, це було так жахливо", - додала спустошена матір.

Батькам Кевіна Evergreen відшкодувала витрати на репатріацію, але це мало втішило родину, яка хоче, щоб хтось взяв на себе відповідальність.

Морін додала: "Як, чорт забирай, вони це переплутали? Це просто не віриться. Я ніколи не знала нічого подібного в своєму житті". Стівен додав: "Помилки, допущені там, мабуть, були жахливими, щоби сплутати 39-річного з чоловіком старше 70 років. Це незбагненно. Хіба вони не повинні проводити митні перевірки, подвійні перевірки та потрійні перевірки?".

Сім'я Кевіна все ще чекає на результати мазків, взятих під час розтину у Великій Британії, яке, як їм повідомили, може зайняти до 18 тижнів.

Небіжчик, який жив і викладав у провінції Такео в Камбоджі близько 10 років, був похований поряд зі своєю бабусею 25 липня. Міністерство закордонних справ підтвердило, що воно допомогло сім'ї британця, який помер у Камбоджі.

Представник Evergreen повідомив The Telegraph, що тіло Кевіна "не може бути відправлене без усієї необхідної документації та дозволів від відповідних органів", додавши, що його тіло було забальзамовано та схвалено митницею.

Нагадаємо, раніше у Канаді сім'я отримала тіло росіянина замість батька. Він був приблизно на 20 років молодший, з татуюваннями і повною головою волосся.

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