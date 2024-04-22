Північна Корея запустила балістичну ракету в Японське море

Північна Корея у понеділок, 22 квітня, випустила кілька балістичних ракет малої дальності у сторону східного узбережжя Японського(Східного) моря.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на армію Південної Кореї.

Уряд Японії та його берегова охорона також заявили, що Північна Корея випустила те, що було схоже на балістичну ракету.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив: підозрює, що Пхеньян запустив кілька балістичних ракет малої дальності поблизу своєї столиці. Ракети пролетіли близько 300 кілометрів і впали в море.

До слова, Yonhap інформує, що цей запуск північнокорейської балістичної ракети став першим після випробування нового балістичного озброєння середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою боєголовкою.

Зазначається, повідомлення про запуск з’явилися після того, як офіційний Сеул повідомив про те, що її старший військовий офіцер адмірал Кім Мен Су прийняв командувача Космічним командуванням США генерала Стівена Вайтінга задля обговорення розробок розвідувальних супутників Північної Кореї та посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

КНДР готується до запуску ще одного супутника-розвідника після успішного виведення на орбіту супутника-розвідника в листопаді.

До слова, минулого тижня КНДР заявила, що випустила стратегічну крилату ракету для випробування великої боєголовки та нову зенітну ракету.

Нагадаємо, видання The Sun повідомило, що Північна Корея створює біологічну зброю для нової війни. За даними розвідки США, в КНДР активно працюють над створенням смертельних вірусів, бактерій і отрут, поширення яких може бути небезпечнішим за вибух ядерної бомби.

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