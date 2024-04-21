Польща і Литва тренуються відбивати російську агресію

Підрозділи польської та литовської армій навчатимуться за розробленим у 2022 році сценарієм, більша частина якого засекречена.

У неділю, 21 квітня, розпочалися спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом “Хоробрий грифон 24/II” (“Brave Griffin 24/II”). Військові підрозділи Польщі та Литви спільно з союзниками випробуватимуть оборонні сценарії у так званому Сувальському коридорі, який межує з Калініградською областю РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє LRT з посиланням на пресслужбу армії Литви.



Участь у навчаннях візьмуть 1,5 тис. військовослужбовців піхотної бригади "Жямайтія" ім. Великого гетьмана Литовського Яна Ходкевича. Кількість польських військових не уточнюється. У цих навчаннях також візьмуть участь союзники із США та Португалії.

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Навчання відбуватимуться відповідно до двостороннього литовсько-польського “Оршанського плану”, який підготували у 2022 році командувачі армій Польщі та Литви. Більша його частина засекречена.

Навчання триватимуть до 26 квітня.

Водночас у Литві тривають навчання "Удар меча", організовані збройними силами США.

Нагадаємо, 2 квітня збройні сили Білорусі розпочали військові навчання в регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею.

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