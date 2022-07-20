Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу 20 липня схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, однак офіційне рішення має бути оприлюднене 21 липня.

У новому пакеті санкцій йтиметься, зокрема, про російське золото.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС тепер дали зелене світло сьомому пакету санкцій ЄС проти Росії. Золото, зокрема золоті прикраси, включені (в санкції). Він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС завтра", – написав Джозвяк у Twitter.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії обов'язково буде. Однак навряд чи в цьому пакеті санкцій буде ембарго на російський газ.

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