Премʼєр Британії прокоментував рішення Байдена знятися з виборів

Він зазначив, що поважає рішення американського президента.
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на вихід президента Сполучених Штатів Джо Байдена з передвиборчої гонки.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.
Він зазначив, що поважає рішення Байдена відмовитись від участі у виборах наступного президента США і чекає плідної роботи з ним до кінця його повноважень.
"Я знаю, що так він робив протягом усієї своєї видатної кар’єри, він прийняв своє рішення на основі того, що, на його думку, є найкращим для американського народу", - зазначив Стармер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку.
Крім того, ми раніше інформували, що більшість демократів схвалюють заміну Байдена на виборах.
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