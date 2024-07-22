Премʼєр Британії прокоментував рішення Байдена знятися з виборів

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на вихід президента Сполучених Штатів Джо Байдена з передвиборчої гонки.

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Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Він зазначив, що поважає рішення Байдена відмовитись від участі у виборах наступного президента США і чекає плідної роботи з ним до кінця його повноважень.

"Я знаю, що так він робив протягом усієї своєї видатної кар’єри, він прийняв своє рішення на основі того, що, на його думку, є найкращим для американського народу", - зазначив Стармер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку.

Крім того, ми раніше інформували, що більшість демократів схвалюють заміну Байдена на виборах.

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