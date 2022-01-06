Президент Казахстану на тлі масових протестів дав 10 термінових доручень уряду: перелік

Токаєв, зокрема, очікує від силовиків, що ті терміново знайдуть винних у протестах.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав десять термінових доручень тамтешньому уряду на тлі масових протестів у країні.
Про це повідомляється на сайті президента країни.
Серед опублікованих доручень Токаєва:
- Створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ та інших компетентних структур. Вони повинні виявити причини подій, які відбулися, і притягнути до відповідальності всіх винних.
- Збройні сили, КНБ, МВС, Нацгвардія та інші силовики повинні підвищити бойову готовність, а також провести заходи щодо підтримання морального духу військовослужбовців.
- Матеріально підтримати сім'ї загиблих співробітників поліції та Збройних Сил.
- Організувати пряму лінію для надання громадянам інформації про постраждалих та зниклих безвісти внаслідок дій "злочинних угруповань".
- Створити комісії з оцінки суми збитків, завданих внаслідок заворушень; розпочати роботи з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків в Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації.
- Стабілізувати роботу комунальників, транспорту та об'єктів соціальної інфраструктури.
- Нацбанку та АРФР – забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.
- Вжити заходів щодо захисту дипломатичних представництв, а також суб'єктів іноземних інвестицій та бізнесу зарубіжних компаній.
- МЗС має забезпечити підтримання постійних зв'язків із зарубіжними державами, міжнародними організаціями та іншими партнерами з усіх питань співробітництва.
Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.
Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.
Читайте також:
- "Перебуватимуть, поки не попросять піти": в російській Думі розповіли, чому відправляють військових в Казахстан
- В Алмати силовики починають "зачистку": поліція з гучномовців просить залишити вулиці міста
- Путін, прийди?: президент Казахстану звернувся до лідерів ОДКБ із проханням про підтримку