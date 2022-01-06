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Президент Казахстану на тлі масових протестів дав 10 термінових доручень уряду: перелік

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Президент Казахстану на тлі масових протестів дав 10 термінових доручень уряду: перелік

Associated Press

Токаєв, зокрема, очікує від силовиків, що ті терміново знайдуть винних у протестах.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав десять термінових доручень тамтешньому уряду на тлі масових протестів у країні.

Про це повідомляється на сайті президента країни.

Серед опублікованих доручень Токаєва:

  • Створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ та інших компетентних структур. Вони повинні виявити причини подій, які відбулися, і притягнути до відповідальності всіх винних.
  • Збройні сили, КНБ, МВС, Нацгвардія та інші силовики повинні підвищити бойову готовність, а також провести заходи щодо підтримання морального духу військовослужбовців.
  • Матеріально підтримати сім'ї загиблих співробітників поліції та Збройних Сил.
  • Організувати пряму лінію для надання громадянам інформації про постраждалих та зниклих безвісти внаслідок дій "злочинних угруповань".
  • Створити комісії з оцінки суми збитків, завданих внаслідок заворушень; розпочати роботи з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків в Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації.
  • Стабілізувати роботу комунальників, транспорту та об'єктів соціальної інфраструктури.
  • Нацбанку та АРФР – забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.
  • Вжити заходів щодо захисту дипломатичних представництв, а також суб'єктів іноземних інвестицій та бізнесу зарубіжних компаній.
  • МЗС має забезпечити підтримання постійних зв'язків із зарубіжними державами, міжнародними організаціями та іншими партнерами з усіх питань співробітництва.

Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.

Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.

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