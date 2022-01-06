Президент Казахстану на тлі масових протестів дав 10 термінових доручень уряду: перелік

Токаєв, зокрема, очікує від силовиків, що ті терміново знайдуть винних у протестах.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав десять термінових доручень тамтешньому уряду на тлі масових протестів у країні.

Про це повідомляється на сайті президента країни.

Серед опублікованих доручень Токаєва:

Створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ та інших компетентних структур. Вони повинні виявити причини подій , які відбулися, і притягнути до відповідальності всіх винних.

, які відбулися, і притягнути до відповідальності всіх винних. Збройні сили, КНБ, МВС, Нацгвардія та інші силовики повинні підвищити бойову готовність, а також провести заходи щодо підтримання морального духу військовослужбовців.

а також провести заходи щодо підтримання морального духу військовослужбовців. Матеріально підтримати сім'ї загиблих співробітників поліції та Збройних Сил.

співробітників поліції та Збройних Сил. Організувати пряму лінію для надання громадянам інформації про постраждалих та зниклих безвісти внаслідок дій "злочинних угруповань".

про постраждалих та зниклих безвісти внаслідок дій "злочинних угруповань". Створити комісії з оцінки суми збитків , завданих внаслідок заворушень; розпочати роботи з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків в Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації.

, завданих внаслідок заворушень; розпочати роботи з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків в Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації. Стабілізувати роботу комунальників, транспорту та об'єктів соціальної інфраструктури.

комунальників, транспорту та об'єктів соціальної інфраструктури. Нацбанку та АРФР – забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.

другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації. Вжити заходів щодо захисту дипломатичних представництв, а також суб'єктів іноземних інвестицій та бізнесу зарубіжних компаній.

МЗС має забезпечити підтримання постійних зв'язків із зарубіжними державами, міжнародними організаціями та іншими партнерами з усіх питань співробітництва.

Нагадаємо, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.

Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання в країні масових протесті.

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