Пригожин не виконує угоду з Лукашенком: ISW про нові плани "Вагнера" і Кремля

В ISW зауважили, що Пригожин, скоріше за ве, досі перебуває у Росії.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і його бойовики не перебувають у Білорусі станом на 6 липня. Це вказує на те, що Пригожин, можливо, не виконує угоду, якої Лукашенко домігся завдяки посередництва між Пригожиним і диктатором Путіним після збройного заколоту "Вагнера" 24 червня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 липня.

Раніше Лукашенко і Кремль оголосили, що досягли угоди, яка пропонувала Пригожину і бойовикам "Вагнера", які брали участь у заколоті, невизначені гарантії безпеки в Білорусі.

Повний зміст цієї угоди не розкривається, але, схоже, Пригожин не виконує свою частину угоди. 6 липня Лукашенко заявив, що наразі "вагнерівці" перебувають у своїх постійних таборах (або в Росії, або на окупованій частині Україні), куди вони відійшли після битви за Бахмут.

Лукашенко додав, що Пригожин перебуває в Санкт-Петербурзі або, можливо, навіть прилетів до Москви вранці 6 липня. Також самопроголошений президент спростував повідомлення про те, що Білорусь будує нові тренувальні табори для ПВК "Вагнер", і зазначив, що Білорусь пропонувала "Вагнеру" кілька колишніх радянських військових табори.

Він натякнув, що Пригожин ще не погодився на розміщення у цих базах і що у "Вагнера" є "інше бачення [їхнього] розміщення", подробиці якого Лукашенко відмовився повідомити.

Лукашенко, однак, заперечив, що угода розірвана.

Абсурдна заява Пєскова

В ISW звернули увагу на абсурдну заяву речника Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що Кремль не стежить за пересуваннями Пригожина.

"Заява Пєскова є абсурдною з огляду на те, що Кремль і російські силовики мають можливість затримати Пригожина або обмежити його пересування в Росії. Це особливо абсурдно, якщо Пригожин справді міг забрати зброю з об’єкта ФСБ", – йдеться в повідомленні.

Лукашенко продовжує піаритися на своєму посередництві

В Інституті вивчення війни припускають, що Лукашенко дистанціюється від угоди, в якій він нібито був посередником. Водночас він продовжує рекламувати свою здатність бути посередником з Путіним, тим самим все ще підкреслюючи слабкість російського диктатора.

"Лукашенко демонстративно заявив, що "вагнерівці" і Пригожин – росіяни, і питання про їхнє місцезнаходження не повинні бути адресовані йому. Лукашенко, схоже, дистанціюється від "Вагнера", і його риторика може свідчити про те, що він покладає відповідальність за виконання угоди на Кремль", – зазначається у звіті.

Путін не захотів робити з Пригожина мученика

Здатність Пригожина вільно діяти в Росії свідчить про те, що Пригожин все ще захищений певними гарантіями безпеки, вважають в ISW.

Путін, ймовірно, вирішив, що усунувшии Пригожина, він зробить його "мучеником". Тому Кремль розпочав інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити Пригожина корупціонером і брехуном, і з тих пір російські пропагандистські ЗМІ підтримували цей наратив. Російські пропагандистські мережі широко висвітлюють рейди ФСБ щодо особняка Пригожина та його статків, а один пропагандист з сарказмом назвав будинок Пригожина "палацом борця з корупцією".

Раніше повідомлялося, що Євгену Пригожину повернули коробки з 10 млрд рублів та зливки золота, вилучені після заколоту. Загальна вага такої суми у п'ятитисячних купюрах рублів сягає кількох тонн.

Також пропагандистські росЗМІ показали, який вигляд має розкішний особняк Пригожина.

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