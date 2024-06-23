Путін звільнив генерала ФСБ, який допомагав готувати вторгнення до України

Російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило про серію змін у керівництві П’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у Росії та країнах колишнього Радянському Союзі.

Про це пише ISW.

Зазначається, що колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Бесєду змінив Олексій Комков на посаді глави 5-ї служби ФСБ.

Тим часом Бесєда офіційно пішов у відставку з посади начальника 5-ї служби за віком і став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова.

Що відомо про Комкова

Комков раніше працював заступником керівника контррозвідки ФСБ пов'язаний з першим заступником директора ФСБ Сергієм Корольовим.

"Президент Росії Володимир Путін покладався на розвідувальні дані П’ятої служби, починаючи вторгнення до України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, останні кроки Путіна свідчать про те, що він має більшу впевненість щодо своїх перспектив на полі бою.

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