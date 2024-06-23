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Путін звільнив генерала ФСБ, який допомагав готувати вторгнення до України

Путін звільнив генерала ФСБ, який допомагав готувати вторгнення до України

Путін звільнив генерала ФСБ, який допомагав готувати вторгнення до України

Путін звільнив генерала Сергія Бесєду

Російський диктатор поклав великі сподівання на розвідувальні дані П’ятої служби.

Російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило про серію змін у керівництві П’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у Росії та країнах колишнього Радянському Союзі.

Про це пише ISW.

Зазначається, що колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Бесєду змінив Олексій Комков на посаді глави 5-ї служби ФСБ.

Тим часом Бесєда офіційно пішов у відставку з посади начальника 5-ї служби за віком і став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова.

Що відомо про Комкова

Комков раніше працював заступником керівника контррозвідки ФСБ пов'язаний з першим заступником директора ФСБ Сергієм Корольовим.

"Президент Росії Володимир Путін покладався на розвідувальні дані П’ятої служби, починаючи вторгнення до України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, останні кроки Путіна свідчать про те, що він має більшу впевненість щодо своїх перспектив на полі бою.

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