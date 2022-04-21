Росія у вогні: слідом за інститутом, де виробляли "Іскандери", у РФ спалахнув хімзавод (відео)

Росія у вогні: слідом за інститутом, де виробляли "Іскандери", у РФ спалахнув хімзавод (відео)

У російському місті Кінешма сталася масштабна пожежа на Дмитрівському хімічному заводі.

Слідом за російським оборонним інститутом, який розробляв ракети "Іскандер", 21 квітня в Росії спалахнув хімзавод. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

Також читайте Ізраїльський військовий експерт похвалив тактику українців у Маріуполі і закликав створювати для росіян котли

Російські ЗМІ з посиланням на МНС пишуть, що пожежа виникла в цеху ангарного типу, який не використовувався. Через це місцевим мешканцям нібито не загрожує небезпека поширення вогню разом з хімічними речовинами.

Крім того, у Росії кажуть, що спецавтомобіль радіаційного і хімічного захисту перевірив концентрацію шкідливих і небезпечних речовин у повітрі на місці займання.

"Стан повітря контролюється", — заявили в адміністрації Кінешма.

Наразі відомо, що одна людина постраждала. Її з опіками доправили до лікарні.

Слід зазначити, що Дмитрівський хімічний завод є одним з найбільших на території Росії.

Читайте також: