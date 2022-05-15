Росія у вогні: у різних регіонах країни-агресорки знову горіли військкомати

Росія у вогні: у різних регіонах країни-агресорки знову горіли військкомати

У Росії почастішали випадки підпалів військових комісаріатів.

У Росії на тлі мобілізації після варварського нападу на Україну в ніч проти 24 лютого у деяких регіонах нову горіли військові комісаріати. Цього разу намагалися спалити військкомати у місті Волґоґрад, а також Рязанській і Ростовській областях.

Про це інформують пропагандистські росЗМІ.

За їхніми даними, уночі 15 травня невідомі намагалися підпалити будівлю військкомату Совєтського, Ворошилівського і Кіровського районів у Волґоґраді. У результаті горіло підсобне приміщення площею 20 кв.м.

Поліція на місці знайшла пляшку з ганчіркою. Припускають, що невідомо могли здійснити підпал "коктейлем Молотова". Також поруч була ще одна пляшка об’ємом 1 л.

Тієї ж ночі, але вже у селищі Пронськ Рязанської області, стався аналогічний інцидент. Там також невідомі спробували підпалити двері й шибку будівлі місцевого військкомату. Пожежа не розгорілася і її приборкали.

Крім того, у ніч проти 14 травня в місті Ґуково Ростовської області невідомий жбурнув "коктейль Молотова" у військкомат на вулиці Красная Ґорка. Пожежу теж загасили.

Наразі особи паліїв не встановлені.

Нагадаємо, у Росії змушені проводити приховану мобілізацію. Керівник ГУР Міноборони пояснив чому.

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