Росія у вогні: у різних регіонах країни-агресорки знову горіли військкомати

У Росії почастішали випадки підпалів військових комісаріатів.
У Росії на тлі мобілізації після варварського нападу на Україну в ніч проти 24 лютого у деяких регіонах нову горіли військові комісаріати. Цього разу намагалися спалити військкомати у місті Волґоґрад, а також Рязанській і Ростовській областях.
Про це інформують пропагандистські росЗМІ.
За їхніми даними, уночі 15 травня невідомі намагалися підпалити будівлю військкомату Совєтського, Ворошилівського і Кіровського районів у Волґоґраді. У результаті горіло підсобне приміщення площею 20 кв.м.
Поліція на місці знайшла пляшку з ганчіркою. Припускають, що невідомо могли здійснити підпал "коктейлем Молотова". Також поруч була ще одна пляшка об’ємом 1 л.
Тієї ж ночі, але вже у селищі Пронськ Рязанської області, стався аналогічний інцидент. Там також невідомі спробували підпалити двері й шибку будівлі місцевого військкомату. Пожежа не розгорілася і її приборкали.
Крім того, у ніч проти 14 травня в місті Ґуково Ростовської області невідомий жбурнув "коктейль Молотова" у військкомат на вулиці Красная Ґорка. Пожежу теж загасили.
Наразі особи паліїв не встановлені.
Нагадаємо, у Росії змушені проводити приховану мобілізацію. Керівник ГУР Міноборони пояснив чому.
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