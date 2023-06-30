Російська влада намагається націоналізувати ПВК "Вагнер" – ISW

Влада взялася за "вагнерівців", які воюють за кордоном.

Після військового бунту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Міністерство оборони РФ хоче взяти найманців під свій контроль. Це стосується навіть тих підрозділів, які діють у Сирії.

Про це заявили аналітики з американського Інституту дослідження війни (ISW).

У новому звіті йдеться про те, що, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін вилетів до Дамаска, щоб повідомити президенту Сирії Башару Асаду, що "вагнерівці" не діятимуть як незалежна організація. Найманці прибули до російської військової бази в Латакії.

Крім того, як повідомляється, що представники МЗС Росії повідомили президенту Центральноафриканської Республіки Фостену-Арканжу Туадеру і керівництву Малі, що ПВК "Вагнер" продовжить свою діяльність у їхніх країнах. Але під контролем безпосередньо Кремля.

За словами аналітиків, "націоналізація" ПВК "Вагнер" допоможе Міністерству оборони Росії включити найманців у регулярні Збройні сили. Однак закордонна діяльність "вагнерівців" не буде сильно змінена.

Нагадаємо, за даними Wall Street Journal від 29 червня, Росія почала активно зв'язуватися з партнерами в Африці та на Близькому Сході після організованого Євгеном Пригожиним військового заколоту.

Через те, що трапилося в Росії, ніхто ПВК "Вагнер" як організацію за межами РФ на роботу, швидше за все, не найматиме. Для цього вже є передумови — як повідомили у Financial Times, влада Центральноафриканської Республіки прийме замість ПВК "Вагнер" будь-які інші сили, які вирішить направити Москва.

Як відомо, заколот Пригожина провалився. Він розвернув своїх найманців назад вже за 200 км від Москви.

У Мережі з'явилося відео, де Пригожин оцінив заколот. Він сказав, що "всіх збадьорили".

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