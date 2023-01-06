Російські хакери націлилися на три ядерні дослідницькі лабораторії США - Reuters

Спроби кібератак збіглися в часі із заявами Путіна про готовність застосувати ядерну зброю та візитом експертів ООН на Запорізьку АЕС.

Команда російських хакерів, відома як Cold River (“Холодна річка”), намагалася здійснити атаку на три ядерні дослідницькі лабораторії в США.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, спроби здійснити кібератаку відбувалися у серпні-вересні 2022 року, коли президент держави-агресорки Володимир Путін говорив про готовність застосувати ядерну зброю для “захисту своєї території”.

Cold River націлилася на національні лабораторії Брукхейвена (BNL), Аргонна (ANL) і Лоуренса Лівермора (LLNL). Хакери створили підроблені сторінки входу для кожної установи та надіслали електронні листи вченим-ядерникам, намагаючись змусити їх відкрити свої паролі.

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Reuters не вдалося дізнатися, чому саме ці лабораторії були ціллю і чи були спроби вторгнення успішними.

За словами дослідників кібербезпеки та західних урядовців, Cold River активізувала свою хакерську кампанію проти союзників Києва після вторгнення в Україну.

Кібератака на лабораторії США також збіглася в часі з візитом експертів ООН на контрольовану Росією територію України, щоб перевірити найбільшу атомну електростанцію в Європі в окупованому Енергодарі та оцінити ризик радіоактивного забруднення на тлі інтенсивного бомбардування поблизу.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США відбило кібератаки проросійської хакерської групи восени минулого року, запобігши збоям.

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