Розумовий "прогрес" росіян: кожен третій громадянин РФ вірить, що Сонце обертається навколо Землі

За останніми соціологічними опитуваннями, за останні роки зросла кількість громадян Росії, які вірять у те, що Сонце обертається навколо Землі.

Відповідно до соцопитування, кожен третій росіянин - це понад 35% - вірить, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки.

Про це йдеться на сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки, який проводив соцоптування.

Як вдалося встановити соціологам, цей показник зріс на 7 процентних пункти, у той же час лише 12% погодилися з тим, що оберт навколо Сонця Земля здійснює за один місяць (2007 р. – 14%; 2011 р. – 20%).

Також цікаві інші результати опитування:

7% росіян переконані, що радіоактивне молоко можна зробити безпечним, якщо його прокип'ятити.

кожен п'ятий росіянин, або 21% вірить у те, що первісні люди могли ходити поруч із динозаврами, вірить.

44% росіян, що продукти з ГМО можуть спричинити рак.

Щодо наукової обізнаності росіян у віковому розрізі. Зокрема, росіяни з невисоким рівнем наукової грамотності відрізняє старший вік. Відсоток росіян із середнім рівнем наукової грамотності вищий серед тих, що мають середню спеціальну освіту та старше 45 років а також проживають у невеликих населених пунктах з чисельністю до 100 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше у Міністертсві юстицій РФ поскаржилися на приниження російських геїв у Європі.

Ким легше бути: дитиною чи дорослим — опитування Сніданку

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