Рубіо дав дозвіл на продовження "життєво необхідної гуманітарної допомоги"

Держсекретар Марко Рубіо дозволив продовження "життєво необхідної гуманітарної допомоги" після того, як адміністрація Дональда Трампа призупинила більшість програм іноземної допомоги.

Про це повідомило видання CNN.

Ця директива викликала серйозні наслідки, зупинивши важливі програми, такі як глобальна охорона здоров'я, екстрений притулок і боротьба з торгівлею людьми.

"Безпрецедентний" масштаб директиви змусив організації з надання допомоги зіштовхнутися, намагаючись отримати чіткі відповіді від уряду США, повідомили CNN понад півдюжини гуманітарних чиновників", - йдеться в статті.

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У п’ятницю в телеграмі сенатора Марка Рубіо було оголошено про заморожування іноземної допомоги, що включає припинення поточних проєктів, призупинення фінансування та зупинку майбутніх зусиль. Єдині виключення — екстрена продовольча допомога та військове фінансування для Ізраїлю та Єгипту.

У вівторок представник США, Рубіо, оголосив виняток для "гуманітарної допомоги, що рятує життя", до якої належать основні ліки, медичні послуги, їжа, житло та допомога на прожиття.

"Виконавці існуючих програм гуманітарної допомоги, що рятують життя, повинні продовжити або відновити роботу, якщо вона була зупинена", - йдеться в повідомленні.

Однак, це не поширюються на "діяльність, яка включає аборти, конференції з планування сім'ї, гендерні програми, операції трансгендерів або іншу допомогу, яка не є життєво необхідною". Окрім того, "допомога мігрантам і біженцям (MRA) може бути використана лише для підтримки діяльності", а також "для репатріації громадян третіх країн до країни їхнього походження або безпечної третьої країни". Винятки можуть бути надані через Державний департамент.

У вівторок ввечері деякі представники гуманітарних організацій заявили, що досі не отримали офіційну інформацію про винятки щодо заморожування допомоги.

Державний департамент поки не підтвердив надання додаткових винятків. Це заморожування має серйозні наслідки, оскільки вже через чотири дні гуманітарні організації попереджають, що тисячі людей можуть загинути, якщо припинення допомоги триватиме ще два тижні.

Нагадаємо, федеральний суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги.

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