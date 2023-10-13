Шольц пообіцяв притягнути до відповідальності прихильників ХАМАСу у Німеччині

Шольц закликав правоохоронні органи притягати до відповідальності всі, хто порушує закони.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд не буде толерувати будь-які прояви антисемітизму після того, як у країні відбулись святкування палестинців через атаку ХАМАСу на Ізраїль.
Про це він заявив під час свого виступу перед Бундестагом, передає Politico.
Він заявив, що кожен ото буде прославляти злочини угруповання ХАМАС, використовувати його символіку, виправдовувати вбивства мирних людей, закликати до нових злочинів і розпалювати ворожнечу — будуть притягнути до відповідальності.
Канцлер заявив, що до будь-яких проявів антисемітизму буде "нульова толерантність". Шольц закликав правоохоронні органи притягати до відповідальності всі, хто порушує закони.
"Федеральне міністерство внутрішніх справ заборонить діяльність ХАМАС у Німеччині", — додав канцлер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Франції правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати мітинг на підтримку Палестини.
Крім того, ми раніше інформували, що щонайменше 260 людей було вбито бойовиками ХАМАС на концерті, який проходив поблизу кордону із Сектором Гази.
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