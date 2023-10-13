Шольц пообещал привлечь к ответственности сторонников ХАМАС в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство не будет толеровать какие-либо проявления антисемитизма после того, как в стране состоялось празднование палестинцев из-за атаки ХАМАСа на Израиль.

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Об этом он заявил во время своего выступления перед Бундестагом, передает Politico.

Он заявил, что каждый будет прославлять преступления группировки ХАМАС, использовать его символику, оправдывать убийства мирных людей, призывать к новым преступлениям и разжигать рознь — будут привлечь к ответственности.

Канцлер заявил, что к каким-либо проявлениям антисемитизма будет "нулевая толерантность". Шольц призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности все нарушающие законы.

"Федеральное министерство внутренних дел запретит деятельность ХАМАС в Германии", — добавил канцлер.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Франции правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг в поддержку Палестины.

Кроме того, мы ранее информировали, что по меньшей мере 260 человек были убиты боевиками ХАМАС на концерте, который проходил вблизи границы с Сектором Газы.

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